© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tre gare senza vittorie l’Inter Women nell’anticipo della sesta giornata torna alla vittoria piegando per 2-0 un’Orobica sempre inchiodata all’ultimo posto con appena un punto. Le ragazze di Sorbi chiudono il primo tempo sullo 0-0, ma nella ripresa chiudono i giochi in dieci minuti prima con il capitano Regina Baresi, che realizza un rigore al 53°, e Irene Santi, a segno al 64° sfruttando una mischia in area di rigore. Con questa vittoria le nerazzurre salgono a quota otto in classifica.

Sabato 16/11

Inter-Orobica 2-0 (53° Rig. Baresi, 64° Santi)

Pink Bari-Fiorentina

Sassuolo-Tavagnacco

Hellas Verona-Empoli

Domenica 17/11

Florentia San Gimignano-Roma ore 14:30

Milan-Juventus ore 15:00