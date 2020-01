Serie A femminile, la classifica aggiornata: Fiorentina a -3 dalla Juve

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina tiene la seconda piazza dopo le gare del pomeriggio e si porta a -3 dalla Juventus capolista, che domani giocherà in casa del Tavagnacco. Alle spalle delle viola c'è sempre la Roma con il Milan attardato, ma con due gare in meno delle rivali. Il Sassuolo allunga sulla Florentina nella corsa al quinto posto, mentre in coda l'Orobica resta sempre ferma a quota uno, mentre l'Inter aggancia momentaneamente l'Empoli a quota 12. Questa la classifica aggiornata:

Juventus* 28, Fiorentina 25, Roma 24, Milan** 20, Sassuolo 17, Florentia SG 14, Empoli* 12, Inter 12, Hellas Verona 11, Pink Bari* 8, Tavagnacco* 5, Orobica 1

* una gara in meno

* due gare in meno