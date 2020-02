Serie A femminile, la classifica: su Milan e Roma, la Fiorentina accorcia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la domenica di Serie A Femminile, Roma e Milan fanno un bel balzo in avanti in classifica. La squadra giallorossa femminile infatti è arrivata al quarto posto battendo 2-1 l'Empoli mentre il Milan ha trovato il quarto successo di fila battendo 2-1 l'Inter nel derby e salendo così al terzo posto in classifica. Accorcia invece la Fiorentina che ha approfittato del pareggio delle Juventus Women.

CLASSIFICA: Juventus 38, Fiorentina 32, Milan 32, Roma 28, Sassuolo 23, Inter 18, Empoli 15, Verona 12, Bari 10, Tavagnacco 9, Orobica 1.