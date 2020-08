Serie A Femminile, la Fiorentina ne fa cinque a Napoli: tripletta Sabatino. Tris di prime

vedi letture

Terminato anche l'ultimo incontro in programma per oggi, ed in generale, nella 2^ giornata di Serie A Femminile. Goleada della Fiorentina, che si impone con un rotondo 2-5 in casa del Napoli. Così, dopo aver vinto anche all'esordio con un poker nei confronti dell'Inter, le viola agganciano in cima alla classifica, a punteggio pieno, Juventus e Milan.

Napoli - Fiorentina 2-5

19' Errico (N); 32', 56' e 59' Sabatino (F); 43' aut. Groff (F); 50' Mascarello (F); 66' Chatzinikolaou (N)