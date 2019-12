© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus Women non si ferma più. Dopo la vittoria contro la Roma, le bianconere di Rita Guarino battono anche la Fiorentina Women’s nel big match giocato stasera. Decisivo il gol realizzato da Girelli al 9’, con la Juventus che ha poi sfiorato il gol a più riprese sia nel primo che nel secondo tempo. Le bianconere iniziano ad andare in fuga in campionato, portandosi a +5 sul Milan e a +6 proprio sulle viola.