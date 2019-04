Serie A femminile: la volata Scudetto a due giornate dal termine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un campionato equilibratissimo, incerto e da giocare fino all’ultimo minuto in questi due turni che restano prima della conclusione della stagione. La Serie A femminile sembrava essere stata decisa nella cornice dell’Allianz Arena il 24 marzo con la vittoria della Juventus sulla Fiorentina che portava le bianconere a +4 sulla prima inseguitrice e invece lo scivolone del Mirabello – contro un Sassuolo che non aveva più nulla da chiedere al campionato – ha rimesso in corsa sia le viola sia il Milan che ora si trovano rispettivamente a -1 e -2 dalla vetta.

Nel prossimo turno nessuna delle tre, sulla carta, dovrebbe aver problemi a ottenere i tre punti: la Juventus ospita infatti il Tavagnacco che è già salvo, ma che viene da una striscia positiva da tre giornate (2 vittorie e un pari), mentre la Fiorentina va a far visita all’Orobica già retrocessa e che ha conquistato appena 5 punti (una vittoria e due pari) in 20 gare, mentre per il Milan c’è un’Atalanta Mozzanica in grande salute, che sta scalando la classifica, ma che non ha grandi obiettivi. Proprio questa sembra essere la sfida più complicata del turno che andrà in scena il 13 aprile.

Più difficile da inquadrare l’ultimo turno di campionato che vedrà la Fiorentina impegnata in casa contro la Roma, una sfida d’alta classifica con le giallorosse che proveranno a chiudere al meglio la loro prima stagione in Serie A, mentre le altre due contendenti se la vedranno contro le veronesi – Hellas per la Juve, Chievo Valpo per il Milan – che potrebbero essere ancora in corsa per la salvezza (il 13 ci sarà lo scontro diretto che potrà dire molto) e quindi poco propense a rendere la vita facile alle due grandi in corsa per lo Scudetto. Potrebbe quindi esserci un ultimo turno da vivere con un occhio al campo e uno alla radio (o alla tv o a internet fate voi) con sorpassi e controsorpassi e incertezza fino al triplice fischio finale delle tre gare.

Giornata 21

Juventus-Tavagnacco

Orobica-Fiorentina

Atalanta Mozzanica-Milan

Giornata 22

Hellas Verona-Juventus

Fiorentina-Roma

Milan-ChievoVerona Valpo