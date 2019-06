Serie A femminile, le date della nuova stagione: si parte il 14/09

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIGC ha comunicato le date dei prossimi campionato di Serie A e Serie B femminili. La massima serie prenderà il via sabato 14 settembre, mentre domenica 15 partirà la serie cadetta. La finale di Coppa Italia, inizio il 29 settembre con la fase preliminare con le squadre di B (le squadre di Serie A entreranno in gioco dall’11 dicembre), si giocherà il 17 maggio 2020 in una sede ancora da decidere. Da decidere anche lo stadio in cui si giocherà la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus Women e Fiorentina Women’s che si disputerà il 26 ottobre. Da stabilire inoltre le date della pausa invernale.

Per quanto riguarda invece le integrazioni d’organico dei campionati di Serie A e B 2019/2020 (sicuramente uno visto il forfait del Chievo Valpo) si valuteranno i seguenti criteri: 60% la classifica finale conseguita nel campionato 2018/2019 e il restante 40% la dimensione sportiva in base al numero delle calciatrici tesserate a titolo definitivo per la medesima stagione.