vedi letture

Serie A femminile, Milan-Fiorentina spareggio per il 2° posto. Juve a Verona per allungare

Quella che andrà in scena nel weekend con un programma spezzatino degno del calcio maschile, sarà una giornata che potrebbe sorridere alla Juventus. Le bianconere infatti potrebbero allungare in maniera decisiva sulle inseguitrici che si sfideranno in uno scontro diretto ad alta tensione che promette gol e spettacolo.

Ad aprire l’ultima giornata prima dello stop per la Nazionale, che sarà impegnata all’Algarve Cup in Portogallo, sarà la sfida fra l’Inter e la Pink Bari: le nerazzurre occupano una posizione tranquilla di classifica, ma viene da due sconfitte di fila e vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico, le pugliesi invece sono reduci dal cambio di allenatore – Mitola per Caricola – che potrebbe dare quella scintilla necessaria a ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo e provare così a respirare un po', magari sorpassando l’Hellas Verona.

Le veronesi infatti hanno di fronte un avversario sulla carta impossibile come la Juventus capolista. Per fare punti servirà una vera e propria impresa difficile da immaginare anche perché le bianconere vorranno vincere per poter osservare in tranquillità il big match di domenica fra Milan e Fiorentina (che casualmente cade nello stesso weekend della sfida al maschile). Coi tre punti infatti la squadra di Guarino si porterebbe a +9 dalle inseguitrici che giocoforza si toglieranno punti a vicenda.

Un match quello di Monza fra due belle realtà del nostro calcio, che si giocano una fetta importante di Europa, oltre che la possibilità di inseguire ancora il sogno Scudetto, e che vengono da periodi positivi e hanno numeri molto simili con la Fiorentina che ha però segnato cinque reti più del Milan in stagione, subendone lo stesso numero. In contemporanea scenderà in campo anche la quarta forza del campionato, ovvero la Roma, in un altro big match come quello contro un Sassuolo che punta al quarto posto e vincendo potrebbe avvicinare pericolosamente le giallorosse.

Chiudono il programma la sfida fra Empoli e Tavagnacco e quella fra Florentia e Orobica: le ultime due della classe hanno un solo risultato a disposizione per continuare a sperare nella salvezza, ma non sarà facile avere la meglio su due formazioni che stanno facendo bene e possono giocare con la testa leggera essendo ormai vicine all’obiettivo stagionale. Tavagnacco e Orobica però potrebbero avere uno stimolo in più dalle gare del sabato perché qualora Hellas e Pink dovessero perdere si potrebbero riaprire spazi importanti per la salvezza.

16^ Giornata

Sabato 22/02

Inter-Pink Bari 12:00

Hellas Verona-Juventus 14:30

Domenica 23/02

Milan-Fiorentina 12:30

Sassuolo-Roma 12:30

Empoli-Tavagnacco 14:30

Florentia San Gimignano-Orobica 14:30

CLASSIFICA: Juventus 41, Fiorentina 35, Milan 35, Roma 31, Sassuolo 23, Florentia SG 21, Inter 18, Empoli 18, Hellas Verona 12, Pink Bari 10, Tavagnacco* 9, Orobica 1

* un punto di penalizzazione

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 15, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 12, Thomas (Roma) 9, Giacinti (Milan) 9, Martinovic (Florentia) 8, Kelly** (Florentia) 7, Marinelli (Inter) 6, Mauro (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bonfantini (Roma) 6.

** non più in Italia