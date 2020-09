Serie A Femminile, Moller lancia l'Inter contro il Verona: primo successo stagionale

L’Inter Women porta a casa la prima sofferta vittoria in questo campionato. Le nerazzurre di Attilio Sorbi si sono imposte per 2-1 contro l’Hellas Verona, dove in campo da titolare c’era l’ex Irene Santi. Per l’Inter decisiva la doppietta di Moller, inframezzata dal momentaneo pareggio scaligero firmato da Bragonzi. Sofferenza nel finale per l’Inter che è rimasta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Simonetti (fallo proprio su Santi). Le nerazzurre salgono dunque a quota 3 mettendo in cascina i primi tre punti della stagione, mentre l’Hellas resta a quota 0 assieme a Napoli e San Marino Academy. Di seguito il riepilogo della terza giornata del massimo campionato femminile.

Serie A Femminile - 3a giornata

5 settembre



Milan-Pink Bari 3-1



Empoli-Roma 2-0



Sassuolo-Napoli 3-1

6 settembre



Juventus-San Marino Academy 2-0



Fiorentina-Florentia San Gimignano 3-2



Hellas Verona-Inter 1-2