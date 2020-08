Serie A femminile, nel weekend parte la stagione 20/21. A distanza di 6 mesi dall'ultima gara

Mentre ancora si giocano gli ultimi scampoli della scorsa stagione - lo Spezia ha festeggiato la Serie A solo poche ore fa e tra stasera e domenica andranno in archivio le Coppe Europee nel calcio maschile (mentre per la Champions femminile ci sarà tempo fino al termine della prossima settimana) – c'è anche chi inizia la stagione 2020-21. A distanza di sei mesi (23 febbraio) dall'ultima gara giocata.

È il caso della Serie A femminile, il primo campionato italiano che riparte dopo il lockdown che ha sconvolto i calendari calcistici e sportivi di tutto il mondo. Si ripartirà dalla Juventus, campione d'Italia in carica per il terzo anno di fila, che andrà a Verona per sfidare un'Hellas che ha voglia di stupire e che in amichevole ha battuto l'Inter. E poi dalla sfida salvezza fra la Pink Bari e il neopromosso Napoli, squadra dalle grandi ambiziosi e protagonista di un un mercato sontuoso.

Ma la gara più attesa della prima giornata sarà la sfida fra Fiorentina e Inter, una gara che si giocherà nella cornice del Franchi (seppur senza pubblico), e che metterà Ilaria Mauro e Katja Schroffenegger di fronte al loro recente passato.

Domenica pomeriggio scenderà in campo l'altra neo promossa, il San Marino Academy, che sfiderà l'Empoli nella seconda sfida salvezza della prima giornata. Il Milan invece sarà impegnato in casa contro quella Florentia San Gimignano che lo scorso anno frenò la corsa verso il titolo delle rossonere e che vuole riconfermarsi nelle zone a ridosso delle big. Chiuderà il turno la sfida fra il Sassuolo e la Roma, con le giallorosse che vorranno dimostrare fin da subito di non essere seconde a Juve, Milan e Fiorentina e di poter competere per i primi due posti in classifica.

Nella giornata di oggi su TMW vi presenteremo le 12 squadre al via della Serie A femminile.

1^ Giornata

22 Agosto ore 17:45

Hellas Verona-Juventus (Tim Vision)

Pink Bari-Napoli (Tim Vision)

Fiorentina-Inter ore 20:45 (Tim Vision e Sky)

23 Agosto ore 17:45

Empoli-San Marino Academy (Tim Vision)

Milan-Florentia San Gimignano (Tim Vision e Sky)

Sassuolo-Roma ore 20:45 (Tim Vision)