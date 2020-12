Serie A femminile, Spinelli tiene il Milan in scia della Juve. Empoli e Sassuolo splendide realtà

Continua la corsa a tre in testa alla classifica dove Milan e Sassuolo rispondono colpo su colpo a una Juventus non brillantissima, ma estremamente efficace. Dietro si conferma l'Empoli, ormai solida realtà e non più sorpresa, con l'Inter in forte risalita che supera in un sol colpo Fiorentina e Roma, due delle maggiori delusioni di questo girone d'andata che va per concludersi (mancano due giornata). Dietro tutto fermo con la sola Florentia San Gimignano che muove la classifica portandosi a +7 dal penultimo posto.

Dicevamo di una Juventus non brillante. A Napoli, nella giornata in cui si ricorda Diego Armando Maradona, la squadra di Rita Guarino va sotto e ci mette quasi mezz'ora prima di trovare il pareggio in maniera fortunosa con Maria Alves che risolve un flipper in area di rigore. A otto dalla fine arriva poi la rete della vittoria su calcio di rigore trasformato dalla solita Girelli. I tre punti permettono alle bianconere di mantenere l'imbattibilità in campionato e la distanza con le inseguitrici, ma nella sfida di Champions League femminile contro il Lione (in programma mercoledì all'Allianz Stadium) servirà tutta un'altra prestazione per non rischiare di uscire senza neanche l'onore delle armi. Vittoria di misura anche per il Milan, ma contro un altro tipo di avversario: la Fiorentina, nonostante viva un momento di grande difficoltà, ha valori superiori rispetto al Napoli e batterla in trasferta ha un significato importante per la squadra di Ganz che può e deve puntare allo Scudetto. A decidere la gara è una rete di Giorgia Spinelli che tornata dalla positiva esperienza francese con il Reims ha subito conquistato la titolarità in rossonero e si candida con forza anche a un posto in azzurro. Per le viola un'altra sconfitta che allontana i primi due posti, ora la Champions League rappresenta l'occasione per riscattare una prima parte di stagione ben al di sotto delle attese e delle aspettative.

Dietro le prime due della classe tiene il passo il Sassuolo che manda a segno quattro calciatrici diverse nella gara più emozionante e ricca di gol della giornata. Le neroverdi passano in vantaggio dopo 10 minuti con Pirone, ma vengono prima raggiunte da Helmvall e poi superate dalla prima rete in A della giovanissima Ludovica Silvioni. Cambiagi rimette in pari la gara prima della fine del primo tempo, mentre nella ripresa sale in cattedra la solita Haley Bugeja: la maltese entra dalla panchina e prima segna il gol del sorpasso e poi serve l'assist a Tomaselli per il definitivo poker emiliano. Alle spalle delle neroverdi c'è sempre l'Empoli che sbanca Verona grazie alle reti di Elisa Polli, gol da grande centravanti il suo, e Cinotti inframezzate dalla prima rete in Serie A di un'altra stella del futuro come Elena Nichele. Sale in classifica l'Inter che sembra aver trovato la quadra dopo un inizio stentato: contro il San Marino Academy bastano un gol per tempo che portano le firme di due calciatrici agli antipodi. La prima rete infatti porta la firma di Anna Catelli, classe 2002 che ha esordito appena due mesi fa e per la prima volta scrive il proprio nome nel tabellino delle marcatrici, e dell'esperta Tarenzi, sempre più punto di riferimento dell'attacco nerazzurro.

Sconfitte Napoli, Pink Bari, San Marino ed Hellas Verona, muove la classifica la Florentia San Gimignano che strappa un pari importante a Roma e mette fine alla striscia di sconfitte esterne che durava da inizio stagione. Le giallorosse partono meglio e dopo un quarto d'ora passano in vantaggio con Annamaria Serturini al termine di una pregevole azione personale. Le toscane però non demordono e al 75° trovano il pari con l'ex di turno e romana de Roma Melania Martinovic bravissima a sfruttare un assist pregevole (controllo spalle alla porta e rovesciata a servire l'inserimento sul secondo palo) di Cantore. Un punto che muove la classifica e aumenta il vantaggio sulla zona retrocessione.

9^ Giornata

Fiorentina-Milan 0-1 (8° Spinelli)

Napoli-Juventus 1-2 (39° Huchet; 60° Maria Alves, 82° rig. Girelli)

Hellas Verona-Empoli 1-2 (40° Nichele; 36° Polli, 83° Cinotti)

Pink Bari-Sassuolo 2-4 (21° Helmvall, 30° Silvioni; 10° Pirone, 35° Cambiaghi, 61° Bugeja, 83° Tomaselli)

Roma-Florentia San Gimignano 1-1 (15° Serturini; 75° Martinovic)

Inter-San Marino Academy 2-0 (45° Catelli, 57° Tarenzi)

Classifica: Juventus 27, Milan 24, Sassuolo 22, Empoli 16, Inter 14, Fiorentina 13, Roma 13, Florentia San Gimignano 10, Hellas Verona 7, San Marino Academy 5, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 9, Sabatino (Fiorentina) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan) 7, Pirone (Sassuolo) 6, Polli(Empoli) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Lazaro (Roma) 6, Dowie (Milan) 5, Prugna (Empoli) 5, Caruso (Juventus) 5, Serturini (Roma) 5, Marinelli (Inter) 5