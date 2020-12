Serie A femminile, tanti scontri diretti nell'ultima del 2020: spicca Milan-Sassuolo

L’ultima giornata di Serie A femminile prima della pausa invernale regala tante gare di cartello sia in testa sia in coda che potrebbero cambiare volto alla classifica. La prima a scendere in campo sarà la Juventus capolista, reduce da una sconfitta più che onorevole in Champions League contro il Lione, che ospiterà in casa una Roma dal rendimento altalenante e lontana dalle posizioni di testa. Le bianconere vogliono chiudere l’anno con una vittoria che le garantirebbe di mantenere la testa e allungare la striscia positiva, mentre le giallorosse vogliono dare un senso alla stagione con uno scalpo prestigioso che darebbe morale in vista del girone di ritorno. Una vittoria per le bianconere metterebbe ancora più pressione sulle inseguitrici Milan e Sassuolo che si affronteranno all’ora di pranzo di domenica in una sfida in cui ci si gioca il secondo posto e il ruolo di antagonista della Juve: una sfida di vertice inattesa a inizio stagione, ma che mette di fronte due squadre che sono dietro le bianconere con merito.

In mezzo alla classifica altre due sfide dirette: la Florentia San Gimignano, reduce dal pari a Roma, ospiterà un Inter in forma e che sembra aver trovato la quadratura del cerchio dopo un inizio complicato. Le neroverdi toscane però vogliono chiudere al meglio questo 2020 e regalare un’altra gioia ai propri tifosi nel fortino Santa Lucia. Derby toscano capovolto invece fra Empoli e Fiorentina, in campo domenica, con le azzurre che hanno tre punti di vantaggio sulle viola e puntano a mantenere la supremazia regionale contro un big che potrebbe essere distratta dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga in programma mercoledì.

Per quanto riguarda la corsa salvezza sono previsti due scontri diretti: il San Marino Academy chiude un 2020 da ricordare in casa contro la Pink Bari puntando quantomeno a mantenere i due punti di vantaggio sulle pugliesi e magari allungare sulla zona retrocessione per vivere una pausa più serena. L’Hellas Verona invece andrà a Napoli contro il fanalino di coda che vuole chiudere il proprio anno con la prima vittoria in Serie A. Due sfide ad alta tensione che potrebbero riaprire o chiudere parzialmente la lotta per non retrocedere.

10^ Giornata

Sabato 12 dicembre

Juventus-Roma 12:30 (TIMVISION e Sky)

Florentia San Gimignano-Inter 14:30 (TIMVISION)

San Marino Academy-Pink Bari 14:30 (TIMVISION)

Domenica 13 dicembre

Milan-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e Sky)

Napoli-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 27, Milan 24, Sassuolo 22, Empoli 16, Inter 14, Fiorentina 13, Roma 13, Florentia San Gimignano 10, Hellas Verona 7, San Marino Academy 5, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 9, Sabatino (Fiorentina) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan) 7, Pirone (Sassuolo) 6, Polli(Empoli) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Lazaro (Roma) 6, Dowie (Milan) 5, Prugna (Empoli) 5, Caruso (Juventus) 5, Serturini (Roma) 5, Marinelli (Inter) 5