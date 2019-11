Serie A femminile, vincono anche Inter e Fiorentina. Colpo Pink Bari

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo il Milan, vittorioso per 1-0 nell’anticipo contro il Sassuolo, anche Fiorentina e Inter portano a casa tre punti nella settima giornata della Serie A femminile. Le viola ritrovano Ilaria Mauro autrice di una doppietta nel primo tempo (8° e 35°) e mettono in ghiaccio la partita al 49° col gol della solita Tatiana Bonetti. L’Hellas si sveglia solo a quel punto e prova a riaprire la gara prima con Glionna e poi con Pasini spaventando una Fiorentina che però all’88° chiude definitivamente i conti con Parisi. Più semplice il successo dell’Inter sul campo del Tavagnacco: un 2-0 con un gol per tempo firmati da Stefania Tarenzi e Gloria Marinelli. Vittoria preziosissima, la prima in campionato, per la Pink Bari che espugna il campo dell’Orobica, diretta concorrente per la salvezza. Padrone di casa avanti con Zanoli dopo cinque minuti, ma raggiunte 10 minuti dopo dalla prima rete di Noemi Manno che al 41° firma il sorpasso. Al 64° arriva infine il tris puglese con Soro.

Sabato 23/11

Milan-Sassuolo 1-0 (60° Zigic)

Fiorentina-Hellas Verona 4-2 (8°, 35° Mauro, 49° Bonetti, 88° Parisi; 64° Glionna, 80° Pasini)

Orobica-Pink Bari 1-2 (5° Zanoli; 15°, 41° Manno, 64° Soro)

Tavagnacco-Inter 0-2 (37° Tarenzi, 56° Marinelli)

Domenica 24/11

Roma-Juventus – ore 12:30

Empoli-Florentina SG – ore 14:30