© foto di Federico De Luca

In attesa delle due gare di domani – Florentia-Roma e sopratutto Milan-Juve – la Fiorentina vince e convince a Bari e aggancia le rossonere a quota 13 punti scavalcando le giallorosse. La squadra di Cincotta mette subito in chiaro le cose dopo appena nove minuti quando Thogersen sblocca la gara. A fine primo tempo arriva poi il raddoppio firmato da Tatiana Bonetti che si ripete all’85° fissando il risultato finale sul 3-0. Vittoria anche per il Sassuolo che esce così dalla zona calda di classifica avendo la meglio di un Tavagnacco in crisi: a segno Kamila Dubcova a inizio ripresa e poi una Daniela Sabatino in grande spolvero poco prima dell’ora di gioco. Tonfo dell’Hellas Verona invece nello scontro diretto per la salvezza con l’Empoli, che vola a quota nove dietro le quattro big. Gara a senso unico per le toscane che la sbloccano al 25° con Papaleo e chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie al raddoppio di Jenny Hjohlman. Nella ripresa arrivano altre due reti a firma Simonetti e Cinotti prima che all’83° Pirone trovi il gol della bandiera. Questi risultati e marcatrici:

Sabato 16/11

Inter-Orobica 2-0 (53° Rig. Baresi, 64° Santi)

Pink Bari-Fiorentina 0-3 (9° Thogersen, 45°, 85° Bonetti)

Sassuolo-Tavagnacco 2-0 (48° K. Dubcova, 57° Sabatino)

Hellas Verona-Empoli 1-4 (83° Pirone; 25° Papaleo, 43° Hjohlman, 48° Simonetti, 68° Cinotti)

Domenica 17/11

Florentia San Gimignano-Roma ore 14:30

Milan-Juventus ore 15:00