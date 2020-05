Serie A in bilico fra ripartenza e stop. Come Germania e Inghilterra, ma con meno chiarezza

vedi letture

Il grande dilemma di queste settimane è senza dubbio se e quando i campionati riprenderanno. E questo vale tanto al maschile quanto al femminile nonostante si parli più dei primi per questione di diversa visibilità. In Italia il dibattito sul campionato femminile è praticamente fermo al palo e al momento non vi è una strategia chiara sul da farsi né in un senso, lo stop definitivo, né nell'altro, la ripartenza. Il problema è sempre quello del protocollo sanitario che rischia di essere inattuabile per quei club che non hanno alle spalle i club maschili. Anche se in questo senso le parole di ieri del ministro Vincenzo Spadafora (“Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche”) potrebbe far ben sperare in ottica ripartenza.

Anche all'estero la situazione non è del tutto chiara con Francia, Spagna, Olanda e Svizzera che hanno deciso per lo stop definitivo anche se con modalità diverse. In Spagna infatti il titolo è stato assegnato – al Barcellona, ma con l'Atletico che annuncia battaglia – e con il blocco delle retrocessioni; in Olanda e Svizzera non sono stati assegnati titoli e sono state bloccate le retrocessioni; in Francia infine ancora non si è deciso se assegnare o meno il titolo e se bloccare o meno le retrocessioni. Sono invece sospesi i campionati in Germania e Inghilterra con le rispettive Federcalcio che hanno già comunicato di voler portare a termine i campionati andando anche oltre le date canoniche. In Svezia invece c'è già una data per la ripresa: il 14 giugno, la stessa dei campionati maschili.