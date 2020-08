Serie A, le Juventus Women soffrono ma vincono ancora: 4-3 alle Empoli Ladies

Seconda vittoria alla seconda giornata di campionato per le Juventus Women che hanno battuto 4-3 le Empoli Ladies con qualche sofferenza di troppo. La squadra di Rita Guarino, al debutto in casa, è passata in vantaggio all'11' con Bonansea ma al 37' Acuti ha trovato l'1-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete di Polli al 52' ma le bianconere sono riuscite a rimontare con i gol di Bonansea e Girelli prima del 3-3 firmato da Prugna. Nel finale però ancora Girelli in pieno recupero ha trovato il gol del 4-3 finale che porta così la Juventus in testa alla classifica a punteggio pieno.

SERIE A FEMMINILE - SECONDO TURNO

Sabato 29 agosto

Florentina-Verona Donne 1-0

San Marino Academy-Milan Donne 0-5

Juventus Women-Empoli Ladies 4-3