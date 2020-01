© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'ultima giornata di Serie A Femminile ha visto la Juventus aumentare il suo vantaggio in classifica. Con lo stop della Fiorentina Women's in casa della Roma e la vittoria delle bianconere contro il Sassuolo infatti la squadra di Rita Guarino è salita a 37 punti in classifica e ora ha otto punti di vantaggio sulla squadra viola che ha 29 lunghezze. Sale a 18 punti l'Inter che ha rifilato un 3-0 alle Empoli Ladies.

CLASSIFICA: Juventus 37, Fiorentina 29, Milan 26, Roma 25, Sassuolo 20, Inter 18, Florentia 17, Empoli 15, Verona 11, Bari 9, Tavagnacco 9, Orobica 1.