Serturini: "Maglia della Roma è una 2^ pelle. Sogno un gol ai Mondiali"

Intervistata da Roma TV l’attaccante classe '98 Annamaria Serturini ha parlato del momento di forma della squadra giallorossa e dei propri obiettivi: “Nelle ultime partite sto prendendo confidenza con il gol, non mi aspettavo questo rendimento, ma sono contenta del mio contributo per le vittorie di squadra che sono le cose più importanti. Nell’ultimo periodo ne sono arrivate 4 di fila e questo ci dà coraggio riuscendo a metterci alle spalle quelle difficoltà tipiche di un gruppo nuovo. - continua Serturini come riporta Vocegiallorossa.it - Spero che la Roma sia una di quelle tappe in cui fermarsi molti anni, voglio scrivere un pezzo di storia con la maglia giallorossa, che sento già come una seconda pelle. Poi sogno di andare al Mondiale con la Nazionale e segnare un gol in quella competizione”.