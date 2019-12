Signorile: "Fusione Pink-Bari? Valutiamo la soluzione migliore"

Il presidente della Pink Bari Alessandra Signorile ai microfoni di LaBariCalcio.it ha parlato delle prospettive del club e della possibilità di fondersi con il Bari maschile: “Nell’ultimo anno molti club professionistici si sono avventurati nel calcio femminile, ci sono sette società che sono diventate proprietarie di squadre femminili. A Bari non è ancora avvenuto, ma sicuramente per crescere abbiamo bisogno di stabilità e dell’organizzazione di una società professionistica. - continua Signorile – Abbiamo due alternative, o diventiamo SSC Bari oppure ci trasformiamo in Pink Bari spa. Valutiamo quale possa essere la migliore alternativa per il calcio femminile in città”.