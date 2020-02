Siviglia, esordio incolore per l'ex Milan Suso: 31' in campo e 1-1 finale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima del nuovo acquisto Suso non è bastata, il Siviglia contro l'Alavés non è andato oltre l'1-1. L'ex Milan è entrato infatti al 51' al posto di Nolito senza riuscire a lasciare il segno.

Solo un pareggio dunque per gli andalusi nella sfida casalinga valida per il 22° turno di Liga, risultato che ha permesso al Getafe di raggiungerli al terzo posto in classifica a quota 39 punti.