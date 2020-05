Spagna, Barcellona Femeni campione. Bartomeu: "Siete un riferimento per molte ragazze"

Nella giornata di oggi il Barcellona Femenino è stato incoronato ufficialmente come Campione di Spagna per la stagione 2019/20, una decisione che era nell'aria da quando la Federcalcio iberica aveva deciso di stoppare definitivamente il campionato femminile. A congratularsi con la squadra non poteva essere che il presidente Josep Maria Bartomeu che su Twitter ha scritto: “Barcellona Femeni ha vinto di nuovo il campionato senza mai perdere e giocando sempre da prima della classe. Siete campionesse, ma anche un riferimento indiscutibile per molte ragazze che amano questo sport. Il buon lavoro paga sempre, congratulazioni”.