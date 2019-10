Spagna, calciatrici sul piede di guerra: "Nuovi contratti o scioperiamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le calciatrici spagnole potrebbero presto dichiarare sciopero se non verranno accolte le loro richieste dal punto di vista contrattuale. La richiesta delle atlete verte sopratutto sulla stipula di un contratto nazionale che possa dar loro la possibilità di essere pagate per l’intera giornata lavorativa e non solo part time, di avere un salario minimo ed essere riconosciute come atlete al 100%. Richieste che le società al momento non vogliono accogliere spiegando che sarebbe una spesa eccessiva per loro l’adeguamento di quasi 200 contratti e proponendo un contratto al 50% che però non soddisfa le calciatrici visto che in 18 incontri non si è mai raggiungo un accordo.

A farsi portavoce della protesta (che ha raccolto il 93% dei consensi delle oltre 200 atlete che hanno partecipato alla votazione) è Ainoa Tirapu dell’Atletico Madrid che a Radio Marca ha parlato così: “Noi siamo calciatrici tutto il giorno, non per mezza giornata. Ci alleniamo, siamo sempre a disposizione per questioni promozionali, facciamo attenzione a cosa mangiamo, beviamo e come viaggiamo. Siamo atlete a tutto tondo, non delle kamikaze, e vogliamo essere riconosciute per ciò che siamo, ovvero calciatrici al 100%”.