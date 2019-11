Spagna, calciatrici vincono la battaglia: accordo per il contratto collettivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le calciatrici spagnole sono pronte a tornare in campo nel prossimo weekend dopo aver vinto la prima battaglia contro le istituzioni per avere migliori condizioni contrattuali. I sindacati - AFE, UGT e Futbolistas ON – hanno incontrato le società della Primera Iberdrola (la massima serie iberica) trovando un’intesa per quello che sarà il primo contratto collettivo nella storia, che sarà firmato il 20 dicembre prossimo. Le calciatrici hanno così ottenuto quello per cui erano scese in sciopero ovvero il riconoscimento di poter essere pagate per l’intera giornata lavorativa, e non part time, e di conseguenza svolgere solo l’attività di calciatrici. Nel contratto è inoltre inserito anche un salario minimo per le calciatrici.