Continua la battaglia sui diritti televisivi del calcio femminile spagnolo. La RFEF, Federazione calcistica iberica, ha venduto i diritti per la trasmissione in tv della Copa Reina (la coppa Nazionale femminile) senza informare i club che la giocheranno e che ovviamente volevano prendere parte alla eventuale negoziazione. Già il campionato, per un motivo simile, non viene trasmesso integralmente per gli screzi tra federazione e club, ora anche la Coppa rischia di dover vivere un destino simile visto che l'accordo tra le parti sembra quanto mai lontano. A riportarlo è AS.