Stati Uniti, il giudice nega la parità salariale alla calciatrici della nazionale femminile

Una sentenza che farà discutere negli Stati Uniti. Alla calciatrici della Nazionale, campionesse del mondo in carica, è stata respinta la richiesta di parità di retribuzione con la squadra maschile. R. Gary Klausner, giudice del distretto centrale della California, ha respinto la richiesta in merito alla discriminazione salariale per il fatto che - si legge sui media americani - Alex Morgan, Megan Rapinoe e le altre calciatrici della squadra statunitense non sono riuscite a dimostrare adeguatamente che sono state pagate meno dei colleghi maschi.

Le uniche istanze accolte sono quelle relative alla discriminazione per le condizioni di viaggio e del personale di servizi a supporto della squadra femminile.