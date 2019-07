Stati Uniti, Rapinoe esagerata: vince tre premi dopo il Mondiale

© foto di www.imagephotoagency.it

Incetta di premi per Megan Rapinoe, grande protagonista del Mondiale Femminile con gli Stati Uniti che si sono aggiudicati la finale contro l'Olanda. La giocatrice americana poi ha vinto anche il premio di migliore giocatrice in campo della finale, la Scarpa d'Oro con sei gol e il Pallone d'Oro come migliore giocatrice del torneo.