Stoner sulla parità salariale: "Finché non ci saranno gli stessi ricavi non se ne può parlare"

vedi letture

L’allenatrice del Manchester United Women Casey Stoner ha commentato ai microfoni di Sky Sports la decisione della Federcalcio Inglese di instaurare la parità salariale fra le nazionali maschili e femminili: “Si tratta di una cosa molto positiva, ma sono realista in termini di parità e penso che le donne dovrebbero essere pagate allo stesso modo quando ci saranno gli stessi ricavi. Finché non avremo più persone allo stadio, più entrate, più soldi per la pubblicità, non potremo iniziare a parlare di parità di retribuzione. - continua Stoner – Dobbiamo investire più soldi, portare più pubblico negli stadi e assicurarci che le partite siano il più godibili possibili per gli spettarori. Questa è la mia opinione dopo essere stato a lungo nella competizione ai massimi livelli, una visione molto personale, ma credo anche realistica”.