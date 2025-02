Ufficiale Svezia, sarà Gustavsson il nuovo ct. Entrerà in carica dopo l'Europeo di questa estate

La Svezia ha annunciato il nome del tecnico che sostituirà Peter Gerhardsson al termine dell’Europeo che si giocherà in Svizzera in estate. Si tratta di Tony Gustavsson, ex ct della nazionale Australiana dal 2020 al 2024, che si legherà alla Federcalcio del paese scandinavo fino al 2029.

“Sono incredibilmente orgoglioso e onorato di avere l’opportunità di diventare il ct della Nazionale femminile svedese e non vedo l’ora di iniziare il prossimo autunno. Voglio ringraziare Kallstrom e il consiglio della Federcalcio per aver accordato questa fiducia. - spiega Gustavsson – Sono davvero impressionato dalle prestazioni della Nazionale nel lungo periodo e non vedo l’ora di seguirla durante il campionato Europeo”.

“Con Gustavsson avremo un ct della nazionale con grandi conoscenze tattiche e un'esperienza importante nella guida della squadra nazionale. Apprezziamo la filosofia calcistica e la leadership che Tony rappresenta e siamo incredibilmente lieti ed emozionati di poterlo presentare come il nuovo capitano della nazionale a partire dal campionato europeo. - afferma il dirigente Kim Källström - Tony conosce il calcio svedese e allo stesso tempo ha una vasta esperienza internazionale come allenatore, il che sarà importante per garantire che la nazionale femminile possa continuare a lottare per le medaglie nei campionati più importanti”.