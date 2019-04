Tavagnacco, Camporese: "Dura battere la Juve. Titolo? 180° emozionanti"

La centrocampista e capitano del Tavagnacco Elisa Camporese ha parlato a TuttoJuve.com in vista della sfida di domenica contro la capolista, una sfida che potrebbe essere decisiva per le sorti dello Scudetto a due gare dal termine con le bianconere in lotta con Milan e Fiorentina per il titolo: “Sfidare la Juventus è sempre importante per il blasone e la storia che si porta dietro. Loro saranno assetate di vittoria, cariche a mille visto che sono in lotta per il titolo, ma noi cercheremo di fare la nostra partita. I valori in campo dicono che loro sono più forti nettamente e per questo in campo dovremo essere il più compatte possibile. Non credo che la Juventus possa distrarsi come fatto con il Sassuolo, sarà molto complicato strappargli dei punti. Lotta scudetto? Saranno 180 minuti interessanti. Anche perché la Fiorentina gioca con un avversario non semplice come il Sassuolo, mentre il Milan affronterà il Mozzanica che è considerato una sorta di derby. Ci saranno partite interessanti in questo weekend. Quel che posso fare è di augurare un grosso in bocca al lupo a tutte le contendenti coinvolte perché stanno tenendo in suspence le sorti del campionato come non succedeva da parecchi anni. È bello per noi e per il nostro movimento. - conclude Camporese – Per quanto riguarda il Tavagnacco il nostro obiettivo era la salvezza e siamo riuscite a conquistarla facendo un vero e proprio miracolo perché siamo state falcidiate dagli infortuni e la società ha speso energie, anche dal punto di vista economiche, per pescare giocatrici in corsa all'altezza. Siamo state brave, non ci siamo fatte scoraggiare e per me aver mantenuto la categoria è strameritato. Sono felice dell'annata della società, era l'unico vero obiettivo richiesto".