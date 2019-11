Tavagnacco-Inter, Lugnan: "Sorbi un maestro, ma proveremo a far punti"

In vista della sfida contro l’Inter il tecnico del Tavagnacco Luca Lugnan ha voluto spendere parole d’elogio nei confronti del collega Attilio Sorbi considerato un maestro: “Proveremo a conquistare dei punti come abbiamo fatto fin’ora con tutte le squadre affrontate. Avremo di fronte una squadra forte e ben messa in campo, allenata da Attilio Sorbi, tecnico che conosco molto bene e che considero mio maestro. Ho imparato tanto da lui e lo stimo come persona e come professionista. - continua Lugnan come riporta il sito del club friulano - Giochiamo in casa e quindi dovremo essere brave a far valere il fattore campo. Cercherò di mettere in campo una squadra equilibrata e ben strutturata, capace di fronteggiare le qualità fisiche e tecniche delle avversarie. Sono fiducioso, stiamo lavorando bene e mi auguro che già da sabato il trend negativo possa essere invertito. Salvezza? Solo restando unite potremo uscire dalla zona calda”.