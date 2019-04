Tavagnacco, l'addio di Elisa Camporese al calcio. Sarà dt del club

Nella giornata di ieri attimi di grande commozione in casa Tavagnacco al momento della sostituzione, al minuto 88 della sfida contro la Florentia, del capitano Elisa Camporese. La calciatrice classe '84 infatti si apprestava a lasciare per l'ultima volta il campo avendo deciso di lasciare il calcio giocato al termine di questa stagione. Un grande applauso da parte del pubblico, delle compagne e delle avversarie ha accompagnato l'uscita dal campo di una grande calciatrice che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Bardolino, Foroni Verona e Torres e che con il Tavagnacco ha giocato dal 2006 al 2010 e poi dal 2011 al 2019. Per lei 4 Scudetti (2 col Foroni, 1 col Bardolino, 1 con la Torres), 4 Coppa Italia (1 con Bardolino, 1 con la Torres, 2 col Tavagnacco) e 3 Supercoppa Italiana (1 a testa con Foroni, Bardolino e Torres). Nel futuro di Camporese c'è invece l'incarico di direttore dell'area tecnica del club friulano a cui ha legato gran parte della propria carriera.

Quando Elisa Camporese al minuto 88 ha sfilato la fascia di Capitano vincevamo 2-1.

