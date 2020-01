Tavagnacco, Puglisi: "Non esiste la formula per battere la Juventus"

La centrocampista del Tavagnacco Valentina Puglisi ha parlato a Tuttojuve.com della sfida contro le bianconere, sua ex squadra, e dei suoi obiettivi per il futuro con l’avventura negli USA rimandata alla prossima estate: “Il nostro girone d’andata non è stato positivo dal punto di vista dei risultati, ma le prestazioni non sono mai mancate. Ora di fronte avremo la Juventus che è l’avversario per antonomasia, la squadra che non ha mai perso e non esistono formule per batterla. L’importante sarà tenere alta l’attenzione su ogni dettaglio. Conservo ricordi ottimi della mia avventura in bianconero e quello che ancora oggi mi evoca l’emozione più forte è l’esordio nel derby col Torino in Coppa Italia. - continua Puglisi – Il Tavagnacco è l’unica società che da vent’anni afferma la sua presenza nella massima serie. Ho scelto di venir qui perché mi incuriosiva tantissimo l’idea di poter partecipare in prima linea alla scrittura della sua lunga e prosperosa storia. USA? Ho deciso di rimandare la partenza all’estate perché lo scorso agosto avevo preso un impegno con la società e voglio rispettarlo e portarlo a termine”.