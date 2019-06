Thaisa: "Al Milan per Morace. Brasile? Puntiamo sempre al titolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da acmilanswiss.net la centrocampista del Milan femminile e del Brasile Thaisa Moreno ha parlato della sua esperienza in rossonero e dei prossimi Mondiali che la vedranno rivale dell’Italia nel girone: “L’Europa sta diventando un mercato sempre più importante per il calcio femminile. Quando mi hanno detto dell’interesse del Milan ho fatto le mie ricerche e sono rimasta impressionata, poi quando ho saputo che sarei stata allenata da Carolina Morace ero entusiasta di questa possibilità. Lei è stata una delle ragioni per cui ho scelto il Milan con cui spero di vincere nella prossima stagione. - continua la brasiliana affrontando il tema Coppa del Mondo – Sono estremamente felice di essere in Nazionale e giocare il Mondiale. Spero di fare il meglio per la mia squadra anche se non stiamo vivendo un grande momento. Ma siamo il Brasile e dobbiamo puntare sempre al titolo. Italia? Sono molto eccitata all’idea di giocare contro alcune mie compagne di squadra e sono certo che anche loro lo saranno”.