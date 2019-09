TMW - Barcellona fem., Cortes: "Qualificazione ancora aperta"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di J.M.Colomo

Lluis Cortes, tecnico del Barcellona Women, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb,com al termine della sfida vinta al Moccagatta contro la Juventus Women.

Che Juve ha visto? L’ha sorpresa in qualcosa?

“Era schierata che ci aspettavamo. Lo stadio era pieno e ha aiutato le giocatrici durante la partita. Sono comunque soddisfatto della prestazione della mia squadra”.

Quest’anno potete fare il passo definitivo verso la Champions?

“Il nostro obiettivo è essere più imprevedibili possibile. Forse rispetto al Lione c’è ancora un po’ di strada da fare ma è nostro obiettivo avvicinarci”.

Discorso qualificazione chiuso stasera?

“Penso che sia ancora tutto aperto, abbiamo fatto solo due gol e può cambiare tutto. Adesso dobbiamo pensare al campionato e poi concentrarci per il ritorno”.

Cosa manca alla Juve per raggiungere il Barcellona?

“È una squadra giovane, che ha ancora giocato poco in Champions. Dovrà giocare di più a livello europeo, ma anche il livello del campionato italiano si dovrà alzare. In questo momento manca un po’ di esperienza”.

Si aspettava questo ambiente al Moccagatta?

“Sapevamo che sarebbe stato sold out, siamo stati contenti di questo. Ci piace giocare negli stadi pieni, la Juve lo aveva già fatto all’Allianz Stadium. Stasera avrebbero riempito anche diecimila posti. Ringrazio la Juve e auguro loro di avere questo seguito di pubblico in tutte le partite, anche quelle di campionato”.