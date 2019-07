TMW - Bonansea: "Punto sulla Juve per andare avanti in Champions"

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Imago/Image Sport

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus e dell'Italia femminile, ha parlato a margine di un evento a Bricherasio, sua città natale, soffermandosi sulla prossima stagione e sulla spinta che può dare il Mondiale: “Penso che sarà un campionato ancora più difficile dell’anno scorso, ci sono ancora più squadre attrezzate che contro di noi saranno super agguerrite. Mi auguro che sia un campionato appassionante".

L'obiettivo in Champions League è passare il primo turno? "Bisogna aspettare i sorteggi perché ci sono squadre toste che potremmo incontrare, però l’obiettivo è continuare sulla scia del mondiale dove abbiamo battuto squadre sulla carta più forti di noi. Vedremo di ripeterci anche in Champions. Personalmente spero di portare avanti l’esperienza fatta al Mondiale e andare avanti”.

Quali emozioni ha provato al rientro in Italia? "Non mi aspettavo questo boom che invece abbiamo avuto, ma quando eravamo in Francia non ce ne accorgevamo nonostante ci dicessero tutti che avevamo fatto innamorare l’Italia del calcio femminile. Una volta tornate a casa invece ce ne siamo rese conto, le emozioni sono belle e spero che questo lasci una scia positiva".

Nel suo futuro può esserci l'estero? "L’estero non è solo una cosa per il calcio, ma un’esperienza di vita, ma non c’è stata ancora l’occasione. Sono ben felice di essere alla Juventus, un top club e spero che possa diventarlo anche a livello europeo. Sto puntando sulla Juve per andare avanti in Champions”.