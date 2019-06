TMW - Federica Moroni verso il Siviglia. Ma vorrebbe una chance in A

Sirene estere per la centrocampista Federica Moroni, classe '92, attualmente in forza al Real Meda in Serie C. La calciatrice, che vanta un passato con Fiammamonza e Inter, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è vicina al trasferimento in Spagna dopo l'attende il Siviglia, club che milita in Primera Division Femenina. La calciatrice prima di dire sì al club iberico però vorrebbe attendere una chiamata dalla Serie A italiana per giocarsi le proprie chance senza dover emigrare all'estero.