Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il portiere della Fiorentina Women's, Stephanie Ohrstrom, ha parlato a margine della rassegna di moda di Pitti Uomo, in corso di svolgimento a Firenze: "La finale di Supercoppa persa contro la Juve? Alla fine ci siamo chieste ciò su cui potevamo migliorare, siamo uscite dallo spogliatoio per lavorare insieme. Ora si vedono i risultati".

L'aspettativa dal 2020? "Sarà difficile ma siamo un gruppo unito e abbiamo visto negli ultimi mesi che miglioriamo giorno per giorno. Non possiamo fare più passi falsi. La Juve? Dobbiamo sperare che invece i passi falsi li facciano loro: dobbiamo pensare una partita alla volta. Io personalmente voglio fare sempre bene per aiutare la squadra".

Il calcio femminile? "Quest'estate abbiamo visto un grande cambiamento, in Italia è un movimento che viene vissuto. Il prossimo colore di moda sarà il viola? Certo, quello da sempre...".