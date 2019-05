TMW - Florentia, Carobbi vicino alle dimissioni. Piace alle milanesi

Anche nel calcio femminile impazza il mercato degli allenatori. Stefano Carobbi, quest'anno tecnico delle ragazze della Florentia con cui è arrivato al sesto posto, sarebbe vicino alle dimissioni per divergenze di vedute con il club sulla costruzione della squadra della prossima stagione. Al tempo stesso Carobbi è entrato anche nel mirino delle milanesi: Inter e Milan cercano infatti un allenatore. Per le ragazze nerazzurre (dopo l'addio di De la Fuente) c'è pure l'ipotesi Sorbi mentre per il Milan c'è anche la possibilità del ritorno della Morace. Ma Carobbi è comunque un nome caldo