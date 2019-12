TMW - Greggi vince il Golden Girl: "Grandissima emozione"

È la centrocampista della Roma Giada Greggi a vincere il Golden Girl come miglior calciatrice italiana Under 21. La giovane giallorossa, prima 2000 a segnare un gol con la maglia azzurra della Nazionale maggiore, sul palco della premiazione ha espresso tutta la propria felicità: "Mi fa piacere essere qui, è una grandissima emozione. Ringrazio il mio club e tutto lo staff per avermi aiutato a ricevere questo premio. - continua Greggi - L’obiettivo di questa stagione è sicuramente la qualificazione alla Champions League, daremo il massimo per raggiungerlo. Il livello del calcio femminile si è evoluto tantissimo, ma sappiamo che c’è ancora molta strada da fare. Alla Roma gioco con grandissime calciatrici, di grande esperienza, che sono un vero esempio per me".