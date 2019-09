TMW - Italia femminile, Bertolini: "La Nazionale ha emozionato le persone"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Milena Bertolini, ct della nazionale di calcio femminile, ha parlato in occasione dell'evento Milano Calcio City: "Le ragazze sono state fantastiche al Mondiale. Non si ha ancora la percezione di che cos'è il calcio femminile. O meglio non la si aveva prima dei mondiali. È stata una Nazionale che ha emozionato le persone, si è vista la grande passioni che queste ragazze mettono nel giocare a calcio. Prima non ci conosceva nessuno, adesso si. Questo è l'aspetto importante. Abbiamo voluto fortemente andare al Mondiale, come allenatrice è stato facile guidarle con così tanta motivazione. Certo, abbiamo lavorato duramente. Se in altri Paesi si investe da 20 anni, chiaro che si crei un gap. Sono partita dalle potenzialità, aumentando l'intensità. Il professionismo dei nostri club ci ha aiutato. La motivazione comunque permette di superare tutto. In Francia ce ne siamo accorti. Scelte? Il primo criterio è la qualità, poi l'atteggiamento all'interno di una squadra. Già all'inizio vedevo qualche atteggiamento negativo e perciò ho parlato chiaramente: era fondamentale per me che ognuna i loro desse totale disponibilità. Il messaggio passò. Preferisco giocatrici un po' meno brave dal punto di vista tecnico, ma che danno tutto per il gruppo. La nostra forza è stata proprio quello di stare dentro all'obiettivo comune. Anche chi stava fuori, ha saputo mettere da parte l'infelicità".

Ancora Bertolini: "Credo che bambini e bambine debbano iniziare a giocare insieme. Regalerebbe un'impronta a livello culturale, una visione diversa. Poi magari le bambine preferiscono giocare tra loro, ma deve esserci un investimento anche in questo senso. Vedo un futuro, ma.non va dato per scontato. Ok il Mondiale, ma non è detto che ci sarà sempre. Il calcio maschile ha bisogno di contaminazione dal calcio maschile. Temi come il razzismo e l'aggressione nel calcio femminile non esistono e questo è positivo per il sistema tutto".