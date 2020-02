vedi letture

tmw Juve Women, 4 stelline alla Viareggio Cup: per Panzeri occhi da mezzo mondo

Come per calcio maschile, anche per quello femminile il Torneo di Viareggio è una grande vetrina per le giovani calciatrici, sia per quelle emergenti, sia per quelle che sono già nel giro della prima squadra. È questo il caso di Vanessa Panzeri, difensore classe 2000, che la Juventus Women ha fatto scendere in Primavera per rinforzare la squadra che dovrà difendere il titolo vinto nella prima edizione. Una calciatrice che è pronta a essere grande protagonista della prossima estate sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti sul terzino destro bianconero c’è l’interesse di diversi top club italiani e non solo, visto che sono arrivati apprezzamenti anche da club europei e da alcune squadre dei college USA. A fine stagione la Juve e la giocatrice, con il suo entourage, si incontreranno infatti per parlare del futuro e trovare una soluzione che permetta alla giovane di giocare con continuità, cosa che non sta accadendo in questa stagione sotto la guida di Rita Guarino.

Panzeri non è però l’unica giocatrice della Juventus da osservare con attenzione. Ci sono infatti altre tre calciatrici, tutte classe 2003, pronte a mettersi in mostra nella competizione in terra toscana: il portiere Valentina Soggiu, il difensore centrale Sara Caiazzo e la centrocampista Alice Giai. Tutte e tre nel giro delle Nazionali giovanili azzurre. La prima è stata già protagonista lo scorso anno contribuendo con le sue parate alla vittoria del Viareggio, ma è sopratutto sulle altre due che si concentrerà l’attenzione degli osservatori: Caiazzo si è infatti messa alle spalle l’infortunio che l’ha condizionata a inizio stagione e sta facendo benissimo, dimostrando anche una certa confidenza con la porta avversaria, e ci si aspettano conferme da questa Viareggio Women’s Cup; stesso dicasi per Giai, centrocampista titolare e capitano dell’Under 17, che in campo mostra una maturità rara per una ragazza che ha appena compiuto gli anni. Tre ragazze da tenere d’occhio e che possono rappresentare il futuro della Juventus Women.