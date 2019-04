TMW - Juve Women, Galli: "Scriviamo un ciclo come Chiellini e compagni"

Fonte: Dal nostro inviato, Tommaso Maschio

La centrocampista della Juventus Women Aurora Galli ha analizzato in zona mista la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina. Questo quanto raccolto da TMW: "Direi che questa è la ciliegina sulla torta. Dopo lo Scudetto abbiamo avuto due giorni di stacco che sono serviti per capire cosa avevamo fatto, ma mancava ancora un tassello. Siamo state davvero brave oggi, soprattutto nel primo tempo siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Sono orgogliosa della mia squadra e di me stessa".

Sul Mondiale: "Prima concedetemi qualche giorno, poi penseremo al Mondiale che è il prossimo traguardo a cui aspirare".

Sulla prima squadra maschile da emulare: "Speriamo di emularli, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo un grande esempio da seguire, la squadra di mister Allegri, che ha fatto otto campionati straordinari. Anche noi vogliamo scrivere un ciclo".

Sulla Champions: "Dobbiamo migliorare e fare dei passi avanti, puntiamo in alto anche in Europa. La squadra c'è ed è stabile".