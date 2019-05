TMW - Juve Women, Gama: "Mondiali e CL? Obiettivo passare il 1° turno"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato in zona mista dopo la premiazione all’Allianz Stadium al termine di Juventus-Atalanta ieri sera raccontando le emozioni provare nell’arco di questa stagione: “È bellissimo venire qui e fare parte di questa festa perché oggi c’erano tante cose da celebrare e siamo contentissime di aver ricevuto qui la coppa per il campionato e aver messo un’altra ciliegina sulla torta. Direi che questo momento è bellissimo perché ogni volta riusciamo a mettere delle pietre miliari per il nostro movimento, ne stiamo mettendo tante, ma ce ne sono sempre di nuove ed è questo il bello. Siamo molto felici e sappiamo che da qui si può andare solo avanti, sono state fatte cose grandiose quest’anno. Penso ai 40mila dell’Allianz e poi alla doppietta Serie A-Coppa Italia, ma vogliamo migliorarci ancora vincendo una Supercoppa che ancora ci manca e facendo meglio in Champions League”.

Ora c’è un’altra avventura in cui far sognare tutti gli italiani?

“Prima di buttarci sul prossimo anno inizia la parte ghiotta della stagione. Abbiamo questo Mondiale da giocarci e credo che una delle parole d’ordine sia divertirsi e godere questo momento. Il tutto con la massima concentrazione perché crediamo di poterci togliere delle soddisfazioni essendo un gruppo di qualità”.

Il Mondiale può essere anche una vetrina per molte di voi

“Sì lo sarà, ma tutte noi stiamo bene alla Juventus e stiamo vivendo un sogno che prima non avevamo. Io credo che tante di noi siano attaccate a questa società per quello che ci ha dato anche se certamente saremo sotto l’occhio di tanti club stranieri in Francia”.

Capitolo Champions. Quanto è lontana per voi una finale?

“Diciamo qualche anno di preparazione. Il Lione, e la Francia, è partito nel 2000 a sviluppare il calcio femminile e ora può contare su atlete di livello internazionale. Lì hanno 19 anni di programmazione, mentre da noi è partito circa quattro anni fa. Ci sono anni di ritardo che non saranno così tanti da recuperare perché abbiamo grande conoscenza del calcia, quindi stiamo già accorciando il gap. Quest'anno abbiamo partecipato per la prima volta, forse potevamo fare meglio, poco importa, ma il prossimo anno dobbiamo passare il primo turno. Lo stesso obiettivo che abbiamo ai Mondiali dove torniamo dopo 20 anni”.