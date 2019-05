TMW - Juve Women, Giuliani: “L'Allianz pieno è sempre emozionante"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Anche il portiere della Juventus Women Laura Giuliani ha parlato in zona mista al termine della premiazione per lo scudetto vinto in questa stagione avvenuta all’Allianz Stadium ieri sera al termine della gara di Serie A maschile fra Juve e Atalanta: “Abbiamo vissuto emozioni fortissime quando abbiamo giocato per la prima volta qui e le stesse emozioni le abbiamo provate questa sera (ieri NdR) tornando in questo stadio. Ricamminare negli stessi spogliatoi, vedere nuovamente lo stadio pieno di gente che ti applaude è uno spettacolo che non ci stancheremo mai di vedere. - continua Giuliani - Quest’anno abbiamo cercato di dare continuità alla vittoria dello scorso anno e siamo riuscite a portare a casa anche un trofeo importante come la Coppa Italia che l’anno passato ci era sfuggita. Credo che sia stato il coronamento della nostra stagione”.

Ora però non ci si ferma. Ci sono i mondiali

“Siamo ancora tranquille, l’ambiente è ancora disteso e continuiamo a lavorare serenamente. Le basi sono ottime. In Francia sarà fondamentale passare il primo turno e poi cercare di andare il più avanti possibile. Non abbiamo pressioni e con la mente libera cercheremo di fare il nostro meglio per far appassionare sempre più tifosi”.

Quanto è lontana invece una finale di Champions per voi?

“Credo che club come la Juventus non siano così distanti da un traguardo simile. Questa è una società che sta investendo tanto su di noi, che ci crede e in cui si sente la vicinanza del presidente e della dirigenza. Credo che la strada sia tracciata e che nel giro di qualche anno ci arriveremo anche noi”.