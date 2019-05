TMW - Juve Women, Guarino: "In Europa svantaggiate ancora per un po'"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

La coach della Juventus Women Rita Guarino ha parlato a margine dell’evento Gazzetta Night della doppietta Scudetto-Coppa Italia conquistata quest’anno: “Già nella passata stagione, quando avevamo costruito una squadra ex novo avevamo fatto bene. C’è tanto entusiasmo e voglia di continuare su questa strada, siamo felici della stagione vincente appena chiusa”.

Come vede l'Italia che si appresta a giocare il Mondiale? E dove potrà arrivare? “Bisogna crederci, cavalcare quest’onda che vede il calcio femminile acquistare sempre più visibilità in Italia finalmente. Le ragazze lo meritano ed è giusto andare al Mondiale con l’idea di fare bene, crederci e andare più avanti possibile perché questo darebbe ancora più risonanza a quanto fatto in questi mesi”.

Come vede il futuro della Juventus? La Champions League può essere un obiettivo anche per voi donne?: “Innanzitutto è sempre difficile confermarsi quando si vince e rispettare le aspettative. Dobbiamo partire con il piede giusto cercando di confermarci. l’esperienza di Champions è diversa da quella maschile perché da noi non esistono i gironi e non è sempre facile andare avanti ,dipende da tanti fattori e dagli accoppiamenti. Sia noi sia la Fiorentina partiremo un po' svantaggiati rispetto alle altre squadre europee e ci vorrà del tempo per competere a certi livelli, nel frattempo cerchiamo di fare il massimo e crescere come movimento e come squadre come fatto negli ultimi anni”.