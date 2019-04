TMW - Juve Women, Guarino: "Qui mentalità vincente, non fermiamoci"

Fonte: Dal nostro inviato, Tommaso Maschio

L'allenatore della Juventus Women Rita Guarino ha analizzato in zona mista la vittoria della Coppa Italia e la straordinaria stagione delle bianconere. Questo quanto raccolto da TMW: "Il valore aggiunto deve essersi il non accontentarsi mai. Oggi rischiavamo l'appagamento per la vittoria del campionato, ma non potevamo permettercelo perché questa finale ce la siamo conquistata col sudore. La motivazione deve essere questa. Le ragazze sono state straordinarie, così come il mio staff, ma non possiamo mai accontentarci. Possiamo ancora migliorare".

Sulla finale di oggi: "Sono davvero soddisfatta. Ero certa che le mie ragazze avrebbero approcciato bene questa partita. La squadra ha avuto la maturità di scendere in campo e provare a vincerla senza risparmiarsi. Il risultato poi è sempre una conseguenza di quanto ti metti in gioco e dai per la causa".

Sulla stagione della Juve: "Il segreto è il lavoro, credo che la partita più importante sia stata proprio quella di Firenze. Quella vittoria ci diede la fiducia giusta".

Sulle somiglianze con Allegri: "Questi colori ti danno una mentalità precisa, un gran senso di responsabilità nel voler portare avanti una mentalità vincente".

Sul calcio femminile in Italia: "Sta crescendo. Tante società professionistiche stanno investendo e anche i media accompagnano sempre di più questi eventi. Stiamo avendo maggiore visibilità grazie a un lavoro congiunto tra club e Federazione".