Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un altro ballottaggio in ottica mercato, in casa Juventus Women. Con l'intento di potenziare ulteriormente il reparto avanzato. Oltre alla brasiliana Maria Alves, attaccante esterna classe 1993 in arrivo dal Santos, il direttoreStefano Braghin sta valutando con attenzione altri due interessanti profili. Si tratta di Chioma Ubogagu (classe 1992) dell'Orlando Pride e Anna Julia Csiki (classe 1999) del Frencvaros​​​​​​​. Con una delle due l'attacco bianconero potrebbe compiere il definitivo salto di qualità per alzare l'asticella in ottica Scudetto ed esperienza europea in Champions League.