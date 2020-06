tmw Juventus Women, Michela Franco verso l'addio dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni con la maglia della Juventus Women il difensore Michela Franco, classe '92 è in procinto di lasciare il club. La calciatrice, che in questi anni ha trovato poco spazio pur risultando un elemento importante nello spogliatoio, è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare il proprio legame con le bianconere aprendo una nuova pagina nella propria carriera.