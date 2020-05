tmw Juventus Women, segnali di ripresa: richiamate tutte le giocatrici dall'estero

Segnali di ripresa non solo alla Continassa. Nelle prossime ore, infatti, la Juventus Women vedrà il rientro in Italia di tutte le giocatrici dall’estero. Oltre a Maria Alves, già a Torino da stamani, in arrivo a Caselle con una serie di voli combinati Sembrant, Hyyrynen, Pedersen, Zamanian e Staskova. Per tutte le loro, come per i colleghi del settore maschile e per tutti quelli che giungono in Italia dall’estero, scatterà l’obbligo di quarantena per quattordici giorni. Poi, nella speranza che il protocollo per gli allenamenti di squadra venga definito e allargato anche agli altri campionati, potrebbero riprendere gli allenamenti anche a Vinovo. Per adesso, il rientro di tutte le bianconere a Torino, è da intendere come un forte segnale di positività.