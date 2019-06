© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro incerto per la giovane centrocampista della Juventus Women Valentina Puglisi, classe 2000. Il club bianconero vorrebbe infatti cedere in prestito la calciatrice per farla giocare con maggiore continuità e farla maturare e avrebbe individuato nell’Empoli Ladies, club neopromosso in Serie A, la piazza ideale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Puglisi ci sta riflettendo, ma potrebbe anche decidere di partire alla volta degli Stati Uniti per studiare e giocare in un’università del Tennessee, ma non la East Tennessee State University dove nell’ultima stagione ha giocato Eleonora Goldoni.